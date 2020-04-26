تيكو الأزهر يصنع أول ماسك ثلاثي الأبعاد لمواجهة فيروس كورونا

صنع مكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "مكتب تيكو الأزهر" وحاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" تحت إشراف الدكتور بركات حسانين، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، أول ماسك ثلاثي الأبعاد باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد الموجودة داخل معمل الابتكار ومعمل تصنيع النماذج الأولية بالحاضنة.









وأوضح الدكتور محمد صبري، مدير معمل الابتكار والمشرف على عملية الإنتاج، أنه تم تصنيع ثلاثة نماذج مختلفة بمقاسات وتصميمات مختلفة وذلك بالتعاون والاستعانة بتصميمات قياسية معتمدة من إحدي الشركات المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للماسكات الطبية.









وقال الدكتور محمد جلال، مدير مكتب التيكو، إنه جار العمل أيضا على تصميم وتصنيع واقي الوجه المستخدم في المستشفيات والعيادات وفور الانتهاء من التصنيع سيتم البدء في اعتماد استخدامه.







