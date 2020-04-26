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سيارات

استخدامات سحرية للفازلين في السيارة

الأحد 26/أبريل/2020 - 05:32 م
استخدامات سحرية للفازلين
استخدامات سحرية للفازلين في السيارة
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اشرف عطية

عند دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة و تشتد اشعة الشمس بما يضر اجزاء السيارة الداخلية و خصوصا التابلوه فتصيبه التشققات و لا يعلم أصحاب السيارات كيف يعالجون الأمر او كيف يقومون بحماية سياراتهم ووقايتها من اشعة الشمس ففي هذا السياق نعرض عليكم هذا الموضوع . 


 قد يعانون بعض الاشخاص من ظهور تشققات بشعة في الطبلون نتيجة لركن السيارة تحت اشعة الشمس المباشرة  لذلك من الضروري ان يستخدموا الفازلين و دهانة على التابلوه لأنه سوف يساهم بشكل مباشر في حمايته من التشققات التي قد تظهر عليه.


والفازلين ايضا يساهم في إبقاء الطبلون لماعًا في كل الأوقات الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على المظهر الداخلي للسيارة و يشعرك بالراحة النفسية أثناء قيادة السيارة .


و يوجد استخدامات آخر للفازلين في السيارة فيمكنك الاعتماد عليها في تلميع الكاوتش عن طريق وضعه علي اسفنجة و تمريرة على الكاوتش و يعطيه لمعان و بريق خاص وقد تستطيع أيضًا مسح المقاعد الجلدية بالفازلين خصوصًا إذا كنت تقود السيارة من دون تواجد للركاب فتطيل بهذه العميلة من عمر المقاعد وتبعد عنها التشققات التي تجعل من منظرها قبيح .

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