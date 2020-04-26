حلم تنظيم مونديال 2030 يداعب المصريين.. خبراء: إعداد ملف مشترك مع المغرب يعزز الفرصة.. وبُعد المسافة وفارق التوقيت أهم المعوقات

من جانبه كشف الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى عن حظوظ الملف المشترك بين مصر والمغرب لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030.









و قال : يعتبر المغرب من أكثر الدول التي تقدمت بملف لتنظيم كأس العالم في كرة القدم بواقع 6 مرات كاملة 5 منها كانت غير ناجحة في 1994، 1998، 2006، 2010 و 2026 خسرتها لصالح الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، جنوب أفريقيا والولايات المتحدة/كندا/المكسيك وقد يرى البعض ان الأمر يعتبر سلبيا لفشل المغرب في نيل ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 5 مرات كاملة لكن العكس صحيح حيث يستطيع المغرب استثمار هذا الفشل لصالحه من خلال الخبرة الكبيرة التي امتلكها المغرب في إدارة ملف الترشح لمونديال 2030 وبالتالي تجاوز كل علامات الفشل التي وقع فيها سابقا.



