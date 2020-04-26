حلم تنظيم مونديال 2030 يداعب المصريين.. خبراء: إعداد ملف مشترك مع المغرب يعزز الفرصة.. وبُعد المسافة وفارق التوقيت أهم المعوقات

يداعب حلم تنظيم نهائيات بطولة كأس العالم عام 2030 طموحات الجماهير المصرية وارتفع سقف الآمال بعدما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منذ فترة عن اعتزام مصر التقدم بملف تنظيم بطولة كأس العالم عام 2030.
وطرح البعض من خبراء كرة القدم مقترحا بالتنظيم المشترك مع المغرب من أجل تعزيز حلم نيل شرف استضافة المونديال فى ظل زيادة أعداد المنتخبات المشاركة فى مونديال 2026 من 32 إلى 48 فريقا.
صدى البلد يسلط الضوء على رؤية الخبراء بشأن إمكانية نجاح فكرة التنظيم المشترك بين مصر والمغرب لنهائيات مونديال 2030.
طالب عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، المسئولين عن الرياضة فى مصر بتقديم ملف مشترك مع المغرب لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030.
وقال : أفضل أن تنظم مصر مونديال 2030 مع المغرب بحيث يكون لدى الدولتين فرصة كبيرة فى المنافسة مع دول أمريكا الجنوبية.
واستند إلى أن الفيفا اتبع نظام التدوير فى منح شرف تنظيم المونديال لدول العالم حيث تم منح جنوب افريقيا عام 2010 حق التنظيم ثم البرازيل في عام 2014 وأعقبها مونديال روسيا الأخير عام 2018 وفي عام 2022 في قارة آسيا بقطر وفي عام 2026 سوف تنظم البطولة العالمية من خلال ملف مشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك لافتا الى أنه من حق إفريقيا الحصول على شرف التنظيم عام 2030.
وأضاف: نظام التصويت سوف يختلف لدى اختيار الدولة المقرر أن تنظم مونديال 2030 ففى السابق كان الاختيار وحق التصويت يقوم به المكتب التنفيذى للفيفا وكانوا 8 نواب إلى جانب 15 عضوا أما فى الوقت الراهن سوف يتم التصويت من خلال 208 أعضاء من أعضاء الفيفا.
وكشف تامر عبدالحميد نجم نادى الزمالك السابق عن المعوقات التى تقف حائلا أمام الملف المشترك بين مصر والمغرب لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030.
وقال أتمنى أن تنجح مصر في استضافة حدث رياضي بحجم مونديال 2030 فى ظل وجود منافسة شرسة على تنظيم الأحداث العالمية بين الدول من أجل تحقيق الإستفادة المالية والترويج لها.
ولفت إلى أن هناك بعض المعوقات التي تقف أمام التنظيم المشترك بين مصر والمغرب يأتي أبرزها بعد المسافة بين البلدين وفارق التوقيت الذى يمتد إلى ساعتين مما يفقد بطولة كأس العالم الكثير من المتعة فيما يخص المشاهدة وبالتأكيد سيكون هناك عبء على الفرق المشاركة من خلال التنقلات الكثيرة.
من جانبه كشف الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى عن حظوظ الملف المشترك بين مصر والمغرب لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030.
وقال : يعتبر المغرب من أكثر الدول التي تقدمت بملف لتنظيم كأس العالم في كرة القدم بواقع 6 مرات كاملة 5 منها كانت غير ناجحة في 1994، 1998، 2006، 2010 و 2026 خسرتها لصالح الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، جنوب أفريقيا والولايات المتحدة/كندا/المكسيك وقد يرى البعض ان الأمر يعتبر سلبيا لفشل المغرب في نيل ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا 5 مرات كاملة لكن العكس صحيح حيث يستطيع المغرب استثمار هذا الفشل لصالحه من خلال الخبرة الكبيرة التي امتلكها المغرب في إدارة ملف الترشح لمونديال 2030 وبالتالي تجاوز كل علامات الفشل التي وقع فيها سابقا.
وتابع: ولعل من أهم أسباب هذا الفشل هو تقدم المغرب في كل مرة بملف منفرد و بذلك فإن فكرة تجهيز ملف مشترك مع احدى الدول العربية لشمال إفريقيا سيكون ربما عاملا مهما للنجاح. و في هذا السياق فان دولا مثل تونس و الجزائر و مصر تبدو الأقرب لمشاركة المغرب في هذا الانجاز. لكن السؤال المطروح هو ما مدى جاهزية و قابلية هذه الدول لخوض هذه المغامرة المحسوبة سلفا؟.
وأعربت جمهورية مصر العربية رسميا عن التقدم لتنظيم كأس العالم 2030 حيث صرح وزير الرياضة المصري عزم الفراعنة على دخول غمار هذه المغامرة بتجهيز ملف ضخم يليق بمصر من أهم نقاط قوته الإرث التاريخي و السياحي العريقين والاعتماد على الكفاءة البشرية العالية.
وقال : في اعتقادي فان تقدم كل من المغرب و مصر على حدة بملف منفرد لتنظيم كأس العالم 2030 يعتبر مغامرة غير محسوبة النتائج و ربما غير مقنعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة التجربة في القارة الافريقية. و على ذلك فان فكرة التنظيم المشترك ستكون الأنسب اذا ما تم التركيز الثنائي على قوة البلدين في عديد الأمور اللوجستية كتجديد أسطول النقل و توفير الإقامة عالية الجودة و تقديم ملاعب ذات مستوى كبير وفي هذا المجال تتوفر مصر و المغرب عديد الملاعب الممتازة لكن يبقى ذلك غير كاف لتنظيم مسابقة في حجم كأس العالم. لذلك على البلدين الجلوس في اقرب الاجال لتقريب وجهات النظر و تدارس الملف من كل جوانبه لضمان أكبر نسب النجاح ولن يمر ذلك الا من خلال القنوات الرسمية للبلدين و خاص من خلال إيمان الجميع بقدرة مصر و المغرب على رفع التحدي.
واختتم حديثه قائلا: مصر والمغرب هما الاكثر اصرارا على الفوز بتنظيم كاس العالم و التقدم بملف مشترك قد يعزز فرص النجاح لقدرة البلدين حاليا على التنظيم لتوفر كل الإمكانيات المادية و خاصة الكفاءات البشرية و الفنية و من يعلم ربما يكون التنظيم اكثر فاعلية بانضمام تونس والجزائر. كل ما نرجوه ان تكون وجهات النظر متقاربة في مصلحة شعوب المنطقة خاصة في وجود نية واضحة من اسبانيا و البرتغال لإقناع المغرب بتنظيم مشترك واستغلال العامل الجغرافي.
وعلق أحمد عبد الرازق المدير الفنى لمنتخب الكويت للكرة الشاطئية على إمكانية المقترح بالتنظيم المشترك بين مصر والمغرب فى استضافة بطولة كأس العالم عام 2030.
وقال مدرب منتخب الكويت للكرة الشاطئية إن ملف التنظيم المشترك يعظم فرص مصر والمغرب فى نيل شرف تنظيم مونديال 2030 حيث إن مصر لها ثقلها بين دول القارة السمراء إضافة إلى الحضارة والتاريخ فيما تتميز المغرب بالقرب من اوروبا.
وأشار إلى أن مصر والمغرب لديهما الملاعب والإمكانيات السياحية والفنادق لاستضافة المنتخبات بعدما تقرر زيادة عدد الفرق فى مونديال 2026 القادم من ٣٢ إلى ٤٨ منتخبا مشددا على أن فكرة التنظيم المشترك رائعة ومقنعة وسوف تلقى نجاحا حال تفعيلها.