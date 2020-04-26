وزير الرى يدرس التوسع الأفقى فى الوادي الجديد ويبحث ترتيبات أسبوع القاهرة للمياه

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى ،وزير الموارد المائية والرى ،مع المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، ود جمال قطب مدير معهد الموارد المائية والمهندسة عزة بشندى مكتب الفنى لرئيس قطاع المياه الجوفية ،وذلك لمناقشة دراسة مناطق التوسع الأفقى فى الوادى الجديد، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة من محافظ الوادى الجديد.





وناقش الاجتماع مدى وجود المتاح من المياه طبقا لدراسات إمكانيات المياه الجوفية التى أعدت بواسطة كلية الهندسة جامعة القاهرة.





كما اجتمع الوزير مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير وذلك لمناقشة أهم المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها.





وفى سياق متصل اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى مع د هشام بخيت مساعد الوزير لشئون المياه العابرة للحدود والدراسات والبحوث والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط وذلك لبحث موقف الترتيبات لأسبوع القاهرة للمياه 2020 والجلسات العامة الخاصة بالمياه المشتركة والعابرة للحدود.





كما اجتمع الدكتور الوزير مع د هشام بخيت مساعد الوزير لشئون المياه العابرة للحدود والدراسات والبحوث ،والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، وذلك لمناقشة أعمال تأهيل الترع والاستعدادت التى تمت لفترة أقصى الاحتياجات وكذلك مناقشة المشروعات الجارى تنفيذها.