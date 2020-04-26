لا يطابق المواصفات.. غلق مصنع كحول غير مرخص في الإسكندرية

أغلق حي المنتزه أول، اليوم الأحد، مصنعا بدون ترخيص لتصنيع الكحول غير المطابق للمواصفات بعزبة الخمسمائة بطريق محور المحمودية شرقي الإسكندرية.
تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد وجود مصنع دون ترخيص بالعزبة المشار إليها لتصنيع الكحول غير المطابق للمعايير الصحية ما يهدد صحة المواطنين.
استهدفت حملة تضم مديري إدارات الإزالة والتدخل السريع والمتابعة وشئون البيئة ورخص المحلات المصنع المشار إليه، وجرى غلقه وتشميعه بالشمع الأحمر.
وقال حمدي شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملاك المصنع المذكور.