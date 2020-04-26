AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لا يطابق المواصفات.. غلق مصنع كحول غير مرخص في الإسكندرية

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:24 م
غلق مصنع كحول غير
غلق مصنع كحول غير مرخص في الإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أغلق حي المنتزه أول، اليوم الأحد، مصنعا بدون ترخيص لتصنيع الكحول غير المطابق للمواصفات بعزبة الخمسمائة بطريق محور المحمودية شرقي الإسكندرية. 


تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد وجود مصنع دون ترخيص بالعزبة المشار إليها لتصنيع الكحول غير المطابق للمعايير الصحية ما يهدد صحة المواطنين. 


استهدفت حملة تضم مديري إدارات الإزالة والتدخل السريع والمتابعة وشئون البيئة ورخص المحلات المصنع المشار إليه، وجرى غلقه وتشميعه بالشمع الأحمر.


وقال حمدي شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملاك المصنع المذكور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل توزيع 50 ألف قطعة.. ضبط مصنع ملابس لتصنيع الكمامات غير المعقمة في الجيزة

ضبط 14 ألف كمامة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسكندرية

سقوط مافيا المطهرات المغشوشة.. ضبط مصنع بداخله 5 آلاف لتر كحول وطن مواد كيميائية فى الجيزة

ضبط 7857 زجاجة كحول غير مطابق للمواصفات داخل مصنع بدمياط

النائب العام يأمر بحبس عاملَيْن بمصنع لإنتاج الكمامات والمطهرات المغشوشة والتحفظ عليه وضبط صاحبه

بعد قرار النائب العام بضبطه.. أمن الجيزة يلاحق صاحب مصنع كمامات ومطهرات مغشوشة بأكتوبر

ترشيحاتنا

6 أعراض جديدة لفيروس كورونا.. تعرف عليها

6 أخطاء تفسد الصيام.. وإحداها يجب فيه كفارة بصوم 60 يوما متواصلة

تحت تهديد الثعبان.. ياسمين صبري لـ أبو هشيمة: الحقني يا أحمد ..فيديو

شاهد.. تعليق المصريين على حلقة ياسمين صبرى مع رامز جلال مجنون رسمى.. حرام عليك

شوبير يختار "فاكهة الكرة المصرية" حاليا

جمال شعبان يكشف تأثير درجة الحرارة على فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار.. سعر صادم لـ تي شيرت ياسمين صبري في برنامج رامز جلال

بالجماجم البشرية.. غادة عبد الرازق بإطلالة مخيفة برفقة السقا

سم الحية أو رقيطة.. خبيرة بيئية تكشف عن نبات فسلطيني يستطيع علاج مصابي كورونا