أهم الأخبار .. صرف منحة العمالة الغير منتظمة من محافظة القاهرة

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع رؤساء الأحياء الإجراءات التنظيمية لصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي بدأت اليوم 26 أبريل.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي بدأت اليوم 26 أبريل.





وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكاتب بريد تم توزيع العمالة عليها .







