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أخبار البلد

أهم الأخبار .. صرف منحة العمالة الغير منتظمة من محافظة القاهرة

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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صدى البلد
تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع رؤساء الأحياء الإجراءات التنظيمية لصرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة. 


وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي بدأت اليوم 26 أبريل.


وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة .


وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها فى توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها مشيرًا إلى أن القاهرة بها 309 مكاتب بريد تم توزيع العمالة عليها .


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومى الدورى على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسيرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين .

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