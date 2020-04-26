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محافظ الإسكندرية الأسبق: التحول الرقمي فرض نفسه بقوة في ظل انتشار كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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عادل نصار

ثمن اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، مبادرات واتفاقيات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دول أفريقيا، مؤكدًا أنه يمكن البناء عليها من أجل التطوير والتنمية داخل أفريقيا.

 

وأوضح "المهدي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب استغلال دول أفريقيا في تحقيق التعاون والتنمية وتوفير فرص استثمارية قوية لزيادة من منتجات تلك الدول، لأن التحول الرقمي فرض نفسه كتجربة قوية في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.


وأشار إلى أن دول العالم يستثمرون في أفريقيا لأنها تعد مصدر الثروات، لكن يجب على مصر إيجاد فرص حقيقية مطلوبة في أفريقيا من أجل الاستثمار فيها.


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