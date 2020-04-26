طريقة عمل القطايف بحشو حادق بأقل التكاليف

تعد القطايف إحدى مأكولات رمضان التي تقدم بطرق مختلفة، ونقدم لكِ اليوم طريقة عمل القطايف الحادقة.





قطايف باللحمة المفرومة

1/2 كيلو. قطايف

1/4 كيلو (لحمة مفروم).

1/2 (بصلة صغيرة مفرومة).

ملح وفلفل أسود.

جبنة موتزاريلا، حسب الرغبة.





طريقة عمل القطايف الحادقة باللحمة المفرومة:

ضعي قليل من الزيت في إناء على النار، ثم أضيفي البصل المفروم إليه وقومي بالتقليب جيدًا إلى أن يذبل.

أضيفي اللحم المفروم إلى البصل في الإناء، وحركي المكونات معًا حتى تتشرب كل الماء،

وفي النهاية أضيفي الملح والفلفل الأسود.





اتركي اللحم المفروم حتى ينضج، ثم ارفعيه عن النار، واتركيه حتى يبرد.

بواسطة ملعقة صغيرة، خذي قليلًا من اللحم المفروم وابدئي بحشو القطايف، وعند الانتهاء من الحشور رشّي القليل من جبنة الموتزاريلا عليها، واحكمي غلقها جيدًا.





كرري العملية ذاتها إلى أن تنتهي من جميع قطع القطايف.

قومي بتحمير القطايف في إناء به زيت ساخن، إلى أن تكتسب اللون الذهبي.

قدّمي القطايف ساخنة، وبالهناء والشفاء