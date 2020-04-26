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مرأة

ب بلوزة صيفية شفافة.. منى ممدوح تتألق فى إطلالة جريئة.. شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:49 م
الفنانة منى ممدوح
الفنانة منى ممدوح
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رنا عصمت
شاركت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عليها قائلة :"تحبو تسمعو ايه".

وتألقت منى ممدوح بإطلالة صيفية جديدة، مرتدية بلوزة شفافة بالألوان الأحمر مع الكحلي لتكشف عن أناقتها.

وظهرت منى ممدوح بالمكياج الناعم، فوضعت الألوان الترابية، واستخدمت البرتقالي في الشفاة، مع رسم الحواجب ووضع الهايليتر في العين.

و تركت منى ممدوح شعرها الأسود الحريري منسدلا بطريقة جذابة أعلى كتفيها لتخطف أنظار المتابعين.
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تحبوا تسمعوا أيه ؟؟؟!

A post shared by Mona Mamdouh (@monamamdouh.official) on

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