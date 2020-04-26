رسميا .. تحديد موعد عودة التدريبات في إيطاليا بسبب كورونا

كشف جوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، عن توصله لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي بخصوص عودة التدريبات في إيطاليا بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس الكورونا.





وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي، على عودة اللاعبين للتدريبات بالأندية في 4 مايو المقبل، على أن تقام التدريبات بصورة فردية خلف الأبواب المغلقة.



