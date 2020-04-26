AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا .. تحديد موعد عودة التدريبات في إيطاليا بسبب كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:57 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف جوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، عن توصله لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي بخصوص عودة التدريبات في إيطاليا بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس الكورونا.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي، على عودة اللاعبين للتدريبات بالأندية في 4 مايو المقبل، على أن تقام التدريبات بصورة فردية خلف الأبواب المغلقة.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 دوريات عربية لم تعرف التأجيل بسبب فيروس كورونا حتى الآن

6 لاعبين استفادوا من تفشي فيروس الكورونا حول العالم

رسميًا .. إيقاف الدوري الأمريكي MLS لمدة 8 أسابيع بسبب الكورونا

أبريل الناري.. كرورنا تحرم جماهير الكرة من مباريات قوية طوال الشهر

رسميًا.. إلغاء دوري كرة السلة في إيطاليا بسبب تفشي الكورونا

الدوري الإيطالي الأكثر تهديدًا بالإلغاء في أوروبا بسبب الكورونا

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يوجه رسالة لمن يؤدون صلاة التراويح في حظر التجوال

ياسمين صبري عن سبب زواجها من أبو هشيمة: بيضحكني.. وتتوسل باكية لرامز: أبوس إيدك هموت

ليه تقبلوا بالمهانة.. نجم الزمالك السابق يشن هجوما عنيفا على ضيوف رامز جلال

بالدولار.. سعر صادم لـ تي شيرت ياسمين صبري في برنامج رامز جلال

الصحة: تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء ضابط شرطة على سيدة فى الشرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزبادى في البيت بـ 5 وصفات مختلفة

التقرب إلى الله والتهجد وصلة الأرحام .. طقوس أهل الصومال فى قضاء نهار وليل شهر رمضان.. صور

تناوله يوميا في رمضان.. التمر الهندي الطبيعي بديل الفياجرا