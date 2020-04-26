رسميا .. تحديد موعد عودة التدريبات في إيطاليا بسبب كورونا

كشف جوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، عن توصله لاتفاق مع الاتحاد الإيطالي بخصوص عودة التدريبات في إيطاليا بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس الكورونا.
وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي، على عودة اللاعبين للتدريبات بالأندية في 4 مايو المقبل، على أن تقام التدريبات بصورة فردية خلف الأبواب المغلقة.
وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.