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فن

انتو أملنا.. راغب علامة يمارس رياضة تنس الطاولة برفقة أبنائه.. شاهد

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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عمر صبحي
نشر الفنان اللبناني راغب علامة  فيديو برفقة أولاده ، علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري".

وظهر راغب علامة في الفيديو وهو يمارس رياضة "تنس الطاولة" برفقة أولاده. 

 وعلي صعيد اخر قال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى تويتر :"الشعب اللبناني شعب جبّار، تحمّل ما لم يتحمّله أيّ شعب في العالم"

 قانا شاهد حيّ على صمود هذا الشعب وقوة إرادته، وإثبات لا شكّ فيه أن خلاصنا بوحدتنا وتضامننا. معًا يدًا بيد استطعنا أن نقهر كلّ المِحَن والأزمات، وأن نروي بالدم طريق العزّة والكرامة".

يذكر أن النجم اللبناني راغب علامة طرخ أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.
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