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أخبار العالم

بيل جيتس يعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح ضد كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
توقع الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا بيل جيتس، أن إطلاق إنتاج اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا، سيكون ممكنا في أفضل حال بعد عام، مرجحًا أن المدة الفعلية عامان.


وقال جيتس في لقاء مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأحد: "من الصعب جدا تضييق هذه الحدود الزمنية، وفي حال تطورت الأحداث بشكل مثالي سنصل إلى النطاق الإنتاجي في غضون عام واحد. لكن من الممكن أننا لن نستطيع فعل ذلك، وقد يتطلب تحقيق هذا الأمر سنتين على الأقل".  


وأشار إلى وجود مئات المشاريع الخاصة بتطوير اللقاح داعيا إلى "اختيار الابتكارات الأكثر موثوقية والعثور على أموال ضرورية لتطويرها وترتيب إنتاجها بشكل متزامن".


وشدد جيتس على أنه لا مفر من اختبار اللقاح على 3 مراحل للحصول على ترخيص له، معتبرا أن التقديرات التي تقول إنه يمكن بدء إنتاج المصل غير واقعية.
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