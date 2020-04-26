بيل جيتس يعلن توقعاته لموعد ظهور لقاح ضد كورونا

توقع الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا بيل جيتس، أن إطلاق إنتاج اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا، سيكون ممكنا في أفضل حال بعد عام، مرجحًا أن المدة الفعلية عامان.









وقال جيتس في لقاء مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الأحد: "من الصعب جدا تضييق هذه الحدود الزمنية، وفي حال تطورت الأحداث بشكل مثالي سنصل إلى النطاق الإنتاجي في غضون عام واحد. لكن من الممكن أننا لن نستطيع فعل ذلك، وقد يتطلب تحقيق هذا الأمر سنتين على الأقل".









وأشار إلى وجود مئات المشاريع الخاصة بتطوير اللقاح داعيا إلى "اختيار الابتكارات الأكثر موثوقية والعثور على أموال ضرورية لتطويرها وترتيب إنتاجها بشكل متزامن".







