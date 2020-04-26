AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية: عدد المصابين بكورونا فى الشرقية 63 حالة فقط.. وتم تعقيم المصانع التى ظهرت بها حالات

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:10 م
كورونا
كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،  إنه يوجد 63 حالة إصابة بفيروس كورونا في المحافظة، مشيرا إلى أن  الأمر تحت السيطرة .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،  أن هناك  177 منزلا تحت الحجر و 949 شخصا مخالطين للحالات المصابة تم عزلهم  ويتم توفير كل متطلباتهم.

وأكد محافظ الشرقية أن المصانع تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على العاملين فيها، مؤكدا أن الوضع غير مقلق.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

39 طبيبا بـ 10 محافظات مصابون بفيروس كورونا.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و9 حالات وفاة

مذيعات اكسترا نيوز يدعمن الصم والبكم بفيديو

أحمد موسى عن حصيلة مصابي كورونا اليوم: الرقم مرعب والاعداد هتزيد تاني.. فيديو

أحمد موسى: عملنا حالة رعب من كورونا.. وفحص 2500 شخص معظم نتائجهم سلبية.. فيديو

بعد انتهاء فترة الحجر الصحي .. 323 مواطنا يغادرون مرسى علم

ترشيحاتنا

لا نواجه مشاكل.. أحمد موسى يكشف سبب اللجوء لصندوق النقد الدولي ..فيديو

متحدث الوزراء: عودة الحياة الى طبيعتها قريبا.. فيديو

الكلام على إيه النهاردة.. عودة الدوري ومرتضى يقاطع قناة الزمالك والأهلي يتمسك برمضان صبحي

استخدامات سحرية للفازلين في السيارة

بالدولار.. سعر صادم لـ تي شيرت ياسمين صبري في برنامج رامز جلال

بنطلون ياسمين صبري.. ملحوظة مهمة تفضح فبركة رامز مجنون رسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون كرة القدم لتفعيلها فى الموسم القادم .. صور

بـ المموه.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار برفقته

تعرف على أكثر 5 سيارات تعرضا للسرقة في أمريكا .. صور