محافظ الشرقية: عدد المصابين بكورونا فى الشرقية 63 حالة فقط.. وتم تعقيم المصانع التى ظهرت بها حالات

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يوجد 63 حالة إصابة بفيروس كورونا في المحافظة، مشيرا إلى أن الأمر تحت السيطرة .





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 177 منزلا تحت الحجر و 949 شخصا مخالطين للحالات المصابة تم عزلهم ويتم توفير كل متطلباتهم.





وأكد محافظ الشرقية أن المصانع تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على العاملين فيها، مؤكدا أن الوضع غير مقلق.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.



