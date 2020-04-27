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فن

بأغنية «خمسة هوانيو».. إيناس عز الدين تشعل تيك توك

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:35 ص
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
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محمد بدران
نشرت الفنانة إيناس عز الدين، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات "تيك توك" فيديو جديد. 

وظهرت إيناس عز الدين، فى الفيديو وهى تردد أغنية "خمسة مواه خمسة هوانيو يافيفي"، ونالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

وكانت الفنانة إيناس عز الدين تعرضت لحادث سير خطير على طريق الساحل الشمالي، ونقلت على أثره للمستشفى، وأجريت لها عدة عمليات جراحية، ثم تحسنت حالتها بشكل كبير ومازالت مستمرة في رحلة العلاج حتى تتعافى بشكل كامل.

وفي سياق آخر، تستكمل إيناس عز الدين، نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة عقب تعافيها بشكل نهائي بعد أن أوقفت أعمالها خلال الفترة الماضية بسبب الحادث الذي تعرضت إليه.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة ايناس عز الدين مسلسل "سلسال الدم" الذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته الفنانة عبلة كامل ومنة فضالى ورياض الخولى واخراج مصطفى الشال وتأليف مجدى صابر.

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#الو

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