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ديني

عذر يبيح لك الفطر في رمضان.. انتشر بهذا العصر ولا يعرفه كثيرون

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:29 ص
عذر يبيح لك الفطر
عذر يبيح لك الفطر في رمضان .. انتشر بعصرنا ولا يعرفه كثيرون
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أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم رمضان واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من حيض أو نفاس، مقيم، قادر على الصوم، منوهة بأن هناك ثمانية أعذار مبيحة للفطر في رمضان.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «ما الأعذار المبيحة للفطر في رمضان وحكم من أفطر لعذرٍ منها ؟»، أنه يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية: (العجز عن الصيام) لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وكذلك (المشقة الزائدة غير المعتادة) كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم.

وتابعت: (السفر) إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر، و(الحَمْل) فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف، وكذلك (الرضاعة) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.

وأضافت أن هناك عذر آخر وهو (إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك) فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه.

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