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أخبار العالم

بعد استخدامه في الصين.. أمريكا تجرب دواء حرقة المعدة لعلاج مرضى كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعطت شبكة مستشفيات رئيسية في نيويورك جرعات عالية من دواء حرقة المعدة "حموضة المعدة"، دون وصفة طبية للمرضى المصابين لمعرفة ما إذا كان سيعمل لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "سي إن إن"، وقال دكتور كيفين تريسي، رئيس معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية في نورثويل هيلث، التي تدير 23 مستشفى في بيبسيد، إن دراسة "فاموتيدين" العنصر النشط في "بيبسيد" بدأت في 7 أبريل، ويمكن أن تأتي النتائج الأولية في غضون أسابيع قليلة. 

يتلقى المرضى الدواء عن طريق الوريد بجرعات أعلى بحوالي تسعة أضعاف ما يتناوله الناس عن طريق الفم لعلاج حرقة المعدة.

وقال تريسي حتى الآن، تم تسجيل 187 مصابا بفيروس كورونا في التجارب السريرية ، وتأمل نورثويل في نهاية المطاف في تسجيل 1200 شخص.

توصل تريسي وزملاؤه إلى فكرة دراسة فاموتيدين بعد أن لوحظ أن بعض المصابين بفيروس كورونا في الصين الذين يتناولون الدواء كانوا أفضل حالا من المرضى الذين لا يتناولون الدواء.

قال تريسي:"هناك الكثير من الحكايات التي تمر بنا وتعطينا بعض الأمل. إنني أتطلع حقًا إلى نتائج هذه التجربة".

قال تريسي بالإضافة إلى ملاحظة المرضى الصينيين ، في مراجعة أجرتها مختبرات "Alchem" ​​ومقرها فلوريدا للأدوية الموجودة التي قد تعلب دورا في  مقاومة فيروس كورونا، ظهر فاموتيدين في أعلى القائمة.

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