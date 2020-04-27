وكيل سيرينو يكشف حقيقة انتقاله لـ الأهلي ورأيه في رمضان صبحي ومعلول.. فيديو

كشف إيديسون جواو، وكيل اللاعب "سيرينو"، لاعب صن داونز الذي طُرح اسمه في الفترة الحالية على طاولة مفاوضات الأهلي، حقيقة انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.









وقال إ يديسون جواو، أثناء تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورت" في برنامج "جمهور الثالثة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، إن "سيرينو" متألق في الفترة الحالية مع صن داونز، وتأقلم بشكل مميز مع الفريق الجنوب أفريقي.









وأضاف جواو أن الأهلي بالفعل يرغب في ضم اللاعب، ولكن لا توجد مفاوضات رسمية، كما فاوضتنا بعض الأندية الأخرى في مصر والمغرب.









وتابع وكيل اللاعب سيرينو، أن الأهلي والزمالك ناديان كبيران تابعتهما جيدا في الفترة الأخيرة، ومن أفضل اللاعبين هم رمضان صبحي وعلي معلول.









وأشار جواو إلى أنه إذا تلقينا عرضا مميزا بقيمة مالية مميزة سنتعامل معها باحترافية، وسنعمل على تواجد اللاعب في النادي الذي سيتألق به.



