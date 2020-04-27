نجل وكيل مطرانية دمياط يحكى لـ"صدى البلد" القصة الكاملة لإصابة والده بفيروس كورونا

قال بيشوى نجل القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط إن حالة والده مستقرة عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن بداية أعراض الإصابة ظهرت في السابع من أبريل الجارى.

وأضاف "بيشوى" – في تصريح خاص لـ "صدى البلد" – أن حالة والده الصحية مستقرة وأن يلقى كل العناية من كافة الأطقم الطبية، وأن كافة القيادات بالمحافظة يتابعون حالته باهتمام كبير، موضحا أن والدته أيضا أثبتت التحاليل ايحابية إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار نجل وكيل مطرانية دمياط أن والده ووالدته يتلقيان الرعاية الصحية بمستشفى بلطيم للعزل الصحى، لافتا إلى أن شقيقه بولا خرج اليوم من المستشفي بعد ثعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن بداية اصابة والده بفيروس كورونا كان في السابع من شهر إبريل الماضي وانه يرجح أن يكون أصيب نتيجة اختالطه بأحد الأشخاص المصابين بالمرض، حيث كان يقضى بعض الأمور الضرورية المتعلقة بالخدمة.

وتابع قائلا، إنه يجرى باستمرار التحاليل الطبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وأنه دائم التواصل مع والده القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط عبر الهاتف ورسائل الواتس آب.

من جانبه، قال القس بنيامين جرجس كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس برأس البر إنه يتمنى الشفاء للقمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط، لافتا إلى أن القمص صرابامون له في الكهنوت مدة 45 عاما وأنه يتمنى عودته في وسط أبنائه وأن الجميع تربى على تعاليمه وخدمته للجميع.

وأضاف أنه يتمنى رجوعه بالسلامة وأن يعود إلى الكنيسة، راجيا من الله أن يديم كهنوته ومحبته لكل أبناء الإيبراشية التى خدمها طوال فترة كهنوته.