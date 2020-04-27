هشام إسماعيل: أتمنى انضمام طاهر محمد لصفوف الزمالك.. وساسي معشوق الجماهير

أبدى الفنان هشام إسماعيل، أمنيته في انضمام طاهر محمد طاهر، جناح فريق الكرة بنادي المقاولون إلى صفوف الزمالك في الموسم القادم.









وقال هشام إسماعيل، في تصريحات متلفزة عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة "الزمالك"، "طاهر محمد طاهر لاعب مميز للغاية، وأتمنى أن يكون ضمن صفوف الزمالك في الموسم المقبل".









وأتم حديثه، قائلا "طريقة لعب طاهر محمد طاهر تناسب الزمالك بشكل كبير".









وأكد هشام إسماعيل، أن فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك هو معشوق جماهير النادي.









وتابع "فرجاني متألق مع الزمالك ويمتعني كثيرًا في الملعب، وهو معشوق جماهير النادي".









وعن مصطفى محمد قال هشام إسماعيل :" هو مستقبل مصر المقبل بموهبته التهديفية".



