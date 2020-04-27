مصدر كنسي: إصابة كاهن في قنا بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل

أكد مصدر كنسى إصابة القمص بيشوى ناروز كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بقنا بفيروس كورونا، وأنه تم نقله إلى مستشفى العزل بمدينة إسنا.





وطالب المصدر الكنسى – في تصريح لـ"صدى البلد" – بضرورة الاهتمام باجراءات الوقاية واتباع كافة الارشادات التى تطالب بها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، لافتا إلى أن الجميع يرفع الصلوات من أجل ينعم الله بالشفاء على كافة المصابين في مصر وكل بلدان العالم.





يشار إلى أن القمص بيشوى ناروز من مواليد 22 مايو 1949 وهو من خريجي كلية الطب جامعة أسيوط وكان يحمل اسم نادى قبل سيامته قسا في 17 يونيو 1979 ، فيما نال درجة القمصية في 19 أبريل عام 1981.

وفي سياق متصل، أُعلن اليوم إصابة القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط بفيروس كورونا المستجد وأن حالته، وأنه يخضع للعلاج حاليا في مستفى بلطيم للعزل الصحى برفقة زوجته ونجله حيث أثبتت التحاليل إيجابية الاصابة بفيروس كورونا.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتخذت مجموعة من الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا أهمها تعليق كافة الصلوات الطقسية والأنشطة وايقاف صلوات الأكليل واقتصار حضور الجنازات على أسرة المتوفي فقط ضمن الاجراءات الاحترزاية التى يتم تطبيقها في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية.