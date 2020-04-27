مدير تعاقدات الأهلي السابق: كهربا وقع للأحمر قبل الزمالك

كشف هيثم عرابي مدير لجنة التسويق السابق بالنادي الأهلي، أنه نجح في التوقيع مع محمود عبد المنعم كهربا قبل انتقاله إلى الزمالك، ولكن وجهات النظر داخل القلعة الحمراء آنذاك حالت دون إتمام الصفقة.





وقال عرابي في تصريحات عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "في ذلك الوقت كنت أتمنى أن ينضم كهربا للأهلي، والجميع يعلم أنه ينتمي للقلعة الحمراء أكثر من الجميع".





وأضاف: "الزمالك لم ينجح في الفوز علي في أي صفقة".





وتابع: "مثلما يصفق لي الناس على صفقة ماليك إيفونا وصفقات أخرى، لا بد أن أتقبل النقد لو أخطأت، وأتحمل المسؤولية، كنت من ضمن الذي أتوا بمارتن لاسارتي لتدريب الأهلي".





وواصل: "تفاوضات معه بناءً على موافقة من النادي، وللأسف اليوم الذي أتى فيه لاسارتي لتدريب الأهلي كان اليوم الذي رحلت فيه عن النادي، وكنت أتمنى الجلوس معه".



