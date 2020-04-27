ملك زاهر تهنئ والدها بعيد ميلاده بهذه الكلمات

نشرت الفنانة ملك زاهر، صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام برفقة والدها الفنان أحمد زاهر.





كتبت معلقة على الصورة" سعيدة لعيد ميلاد عمودى الفقرى و الكتف الذى اتكا عليه وصديقي المفضل و اعظم ممثل فى العالم كله انا احبك واحترمك يا زيزو كل سنه وانت طيب".





نالت الصورة اعجاب متابعيه و كانت تعليقاتهم كالاتى:



كل سنه وهو حضرته طيب ربنا يخليكو لبعض

ماشاء الله كل عام وانتم بالف خير وصحه وسلامه وسعادة وعافيه

وكل سنة وانتو بصحه وسلامه وربنا ميحرمكوش من بعض ابدا

احمد زاهر يعني تمثيل محترم بجد من ايام العصيان





يذكر أن أحمد زاهر يشارك ايضا في سباق الدراما الرمضانيه بمسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.