شاهد.. أول خريطة جيولوجية كاملة للقمر

استطاع العلماء بوكالة ومعهد ناسا لعلوم الفضاء، إصدار أول خرطية جيولوجية كاملة للقمر بمساعدة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ووفقا لموقع استروجيولوجي، فإن هذه الخريطة للقمر توفر أوضح معالم جيولوجية له، وقد تم ترميزها بالألوان للمساعدة على التعرف على المعالم الجيولوجية بشكل أسرع بما في ذلك أنواع الحفر والسهول والمعالم الأخرى.
وأنشأ الفريق الخريطة باستخدام مزيج من الخرائط والبيانات منذ رحلات أبولو من بعثات الأقمار الصناعية الأخيرة، بما في ذلك المركبة القمرية الاستطلاعية و SELENE اليابانية.
وأعاد العلماء رسم الخرائط التاريخية لمساعدتهم على رصدها بسهولة، مع وضع أوصاف ثابتة لمنع الخطأ مع الخرائط السابقة، ويمكن أن تكون الخريطة بمثابة نقطة مرجعية حيوية لمهام القمر المستقبلية، وتسهل من فهم الجمهور العام لها أيضا.
ويمكن للمدارس استخدام هذه الصورة للمساعدة في شرح تضاريس القمر المتعددة، وعدم اقتصار شرحه على جسم معتم فقط.