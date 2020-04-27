شاهد.. أول خريطة جيولوجية كاملة للقمر

وأعاد العلماء رسم الخرائط التاريخية لمساعدتهم على رصدها بسهولة، مع وضع أوصاف ثابتة لمنع الخطأ مع الخرائط السابقة، و

يمكن أن تكون الخريطة بمثابة نقطة مرجعية حيوية لمهام القمر المستقبلية، وتسهل من فهم الجمهور العام لها أيضا.