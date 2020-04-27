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منوعات

شاهد.. لحظة اقتران هلال رمضان بكوكب الزهرة.. وسيظهر في هذه البلد اليوم

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:16 ص
اقتران كوكب الزهرة
اقتران كوكب الزهرة بالهلال
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أماني إبراهيم
تمتع مراقبو الأحداث الكونية والنجوم بظاهرة فريدة وهي اقتران كوكب الزهرة بهلال شهر رمضان، وعلى الرغم من ظهور كوكب الزهرة منذ بداية العام الجاري في السماء إلا أنه بدأ في الاقتراب من الهلال وسيبلغ ذروته اليوم الإثنين.

ووفقا لصحيفة تايمز البريطانية، فإن هذه الظاهرة تتكرر سنويا بانتظام، وظهرت واضحة هذا الأسبوع حيث يتسنى للجميع مشاهدتها دون الحاجة إلى استخدام تلسكوب.

وظهر كوكب الزهرة متوهجا بإضاءة شديدة خلال طريقه للاقتراب من الشمس، وظهر اقتران الكوكب بالهلال مساء 25 و 26 أبريل في عدد من الدول حول العالم، على أن تظهر اليوم 27 أبريل بشكل أكثر توهجا في المملكة المتحدة والدول المجاورة.

وسيظهر الهلال بنسبة إضاءة لا تتعدى 20%، فيما سيكون كوكب الزهرة في أقصى درجات سطوعه، وسـ يستطيع الجميع مشاهدته في نصف الكرة الغربي بعد غروب الشمس.
شاهد.. لحظة اقتران هلال رمضان بكوكب الزهرة.. وسيظهر في هذه البلد اليوم
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