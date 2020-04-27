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أخبار البلد

مركز التنبؤ بـ "الري" يحذر من سقوط أمطار على السواحل الشمالية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار التابع لوزارة الموارد المائية والرى على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٢٧ أبريل وحتى ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الغربية، فى حين من المتوقع عدم سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الإثنين رابع أيام رمضان، استمرار الارتفاع  بدرجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى طقسا مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا.

كما أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
مركز التنبؤ بـ "الري" يحذر من سقوط أمطار على السواحل الشمالية
مركز التنبؤ بـ "الري" يحذر من سقوط أمطار على السواحل الشمالية
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