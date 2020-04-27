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رياضة

مجلس الأهلي يناقش الموارد الجديدة لمواجهة توقف النشاط الرياضي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعد قليل اجتماعًا بنظام «الفيديو كونفرانس»، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.

وتواجد محمود الخطيب برفقة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي في مقر النادي بالجزيرة، وتم تجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة عن طريق ادارة الحاسب الآلي ، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بعد.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة في المرحلة المهمة الحالية، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا والخطوات التي يتخذها المجلس في هذا الصدد.

كما يناقش المجلس العديد من المشروعات الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها لخلق موارد جديدة للنادي في تلك الظروف الصعبة لمواجهة توقف النشاط الرياضي.

وكان مجلس الأهلي قد رفض المساس بحقوق الموظفين والعاملين وجميع اللاعبين والفرق الرياضية وعدم المساس بمستحقاتهم.
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