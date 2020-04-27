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أخبار العالم

لم تُستوعب العواقب.. وزير خارجية روسيا يكشف عن أهم عبرة لأزمة كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:52 م
لافروف يكشف عن أهم
لافروف يكشف عن أهم عبرة لجائحة فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن أهم عظة لجائحة فيروس كورونا، أنها كشفت مدى ترابط دول العالم والاعتماد المتبادل فيما بينها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال لافروف، خلال محاضرة افتراضية ألقاها لطلاب معهد العلاقات الدولية في موسكو: "لم يتم بعد استيعاب عواقب الجائحة بكاملها، لكن يمكننا التوصل إلى بعض الاستنتاجات حتى في المرحلة الحالية".

وأضاف : "أهم الاستنتاجات يتلخص، برأيي، في أن هذه الأزمة أظهرت بشكل واضح بل وبمنتهى الوضوح لمن كان لا يزال يحتاج إلى دليل، أن هناك حالة من الاعتماد المتبادل والترابط بين كل دول العالم دون استثناء وفي كافة مجالات الحياة المعاصرة". 

وفي وقت سابق، أشار لافروف إلى تعاظم دور الدول في ظروف جائحة كورونا، وشدد على أن ذلك يظهر بوضوح في جميع أنحاء العالم.

وحتى الآن، سجلت روسيا أكثر من 80 ألف إصابة و747 وفاة بفيروس كورونا.
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