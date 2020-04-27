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حوادث

تحويلات مرورية على طريق الإسماعيلية الصحراوي لمدة شهرين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع إجراء أعمال تطوير طريق (مصر-الإسماعيلية) الصحراوى بالمنطقة الكائنة من كوبرى الحرفيين وحتى كوبرى التعمير على مدار اليوم بالكامل .

ويأتي ذلك إعتبارًا من الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء الموافق (28/4/2020) ولمدة شهرين، إستكمالًا لأعمال رفع الكفاءة والتى تتطلب إجراء التحويلات المرورية على النحو التالى:

أولا: القادم من كوبرى التعمير تجاه كوبرى الحرفيين يسلك المحاور الآتية:

يتم تحويل الطريق للطريق البطىء الموازى لهذه الوصلة على أن يتم إستكمال السير عقب ذلك لكوبرى الحرفيين ومحور جسر السويس.

ثانيًا: القادم من كوبرى الحرفيين تجاه كوبرى التعمير يسلك المحاور الآتية:

القادم من محور جوزيف تيتو ويرغب فى الإستكمال بطريق مصر/الإسماعيلية الصحراوى يتم غلق كوبرى الحرفيين والإستكمال بالمسطح إتجاه محور جوزيف فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى إتجاه السلام أو القاهرة الجديدة أو طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى أو محور سعد الدين الشاذلى إتجاه العبور.

القادم من محور جسر السويس يسلك يمينًا إجبارى تجاه محور جوزيف تيتو ثم الدوران أسفل كوبرى الحرفيين والإستكمال بشارع جوزيف تيتو فكوبرى أحمد جلال المستحدث فمحور الدائرى أو محور سعد الدين الشاذلى.

وتم وضع اللافتات الإرشادية والإضاءات التحذيريةبالمنطقة محل الأعمال.
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