الحركة الوطنية يطلق مبادرة القادة الاجتماعيين في الفيوم

أطلق حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الفيوم ، مبادرة " القادة الاجتماعيين "، والتي تضم في عضويتها عدد من المتطوعين الشباب، وطلاب الجامعات والراغبين في ممارسة العمل الحزبي التطوعي الداعم للدولة ومؤسساتها.





وقال الدكتور سمير سيف اليزل عضو المكتب السياسي وأمين عام الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الفيوم، ومحافظ بني سويف الأسبق، أن مبادرة القادة الاجتماعيين التي أطلقها الحزب تستهدف دعم ومساعدة البسطاء والفئات الأشد احتياجا والعمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة كورونا وكذلك لمساعدة أي أعضاء بحزب الحركة الوطنية المصرية فى حالات العجز والأزمات والمرض او اي مشاكل مالية طارئة ربما يتعرضون لها .





وأكد أمين عام الحركة الوطنية المصرية في الفيوم ، أن المبادرة بصدد عقد سلسلة من الفاعليات والأنشطة التي تخدم المجتمع والبيئة والمجتمع وتنظيم القوافل والمؤتمرات وحملات التوعية الصحية والمسح الطبى والمؤتمرات الطبية والأعمال الخيرية وزيارات لدور الأيتام والمسنين وكل ذلك بالتبرعات.





وأضاف أن ذلك يأتي اتساقا مع سياسة حزب الحركة الوطنية المصرية، في تأهيل وتدريب الكوادر الشبابية، على العمل العام، حتى يكونوا ذخيرة هذا الوطن.





من جانبه قال خالد السنراوي أمين تنظيم الحركة الوطنية المصرية في الفيوم، إن مبادرة القادة الاجتماعيين، تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، الخاصة بضرورة التماهي مع سياسات الدولة في تأهيل الشباب على القيادة لأنهم مستقبل هذه الأمة وحاضرها.





وأضاف أن دعم ومساعدة البسطاء والفئات الأشد احتياجا والعمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة كورونا هدف المبادرة الرئيسي، كما أن الحزب بصدد عقد سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تخدم المجتمع والبيئة والمجتمع وتنظيم القوافل والمؤتمرات وحملات التوعية الصحية والمسح الطبى والمؤتمرات الطبية والأعمال الخيرية،لدعم ومساندة الدولة في سياسة دعم الأسر الأكثر فقرا.