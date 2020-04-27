لجنة عليا للإشراف على عمليات توريد الأقماح إلى صوامع وهناجر الغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بالضرورة تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.





في المقابل أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية عن توريد 9961 طنا و78 كيلو حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة المذكورة.





وأشار وكيل الوزارة أن ما تم توريده العام السابق في نفس اليوم من الموسم بلغ 4487 طنا و610 كيلو، وأن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 24 ألفا و600 فدان.





وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية،المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خاصة أن هناك 90 يوما يتم خلالها استلام القمح من المزارعين.





كما أوضح أن المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظة الغربية، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ نحو140 ألفا و557 فدانا.