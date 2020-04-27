لتخفيف العبء على وزارة الصحة.. مقترح برلماني لإتاحة تحليل فيروس كورونا بالمعامل

تقدم النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، باقتراح لوزارة الصحة بإتاحة تحليل فيروس كورونا (PCR) بالمعامل الخاصة بدلا من اقتصاره على الوازرة فقط، على أن يتم وضع ضوابط من قبل الوزارة لمنع الاستغلال والتلاعب من قبل المعامل.





وأوضح الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحليل فيروس كورونا في مصر يقتصر على المصابين والمخالطين لهم فقط، على الرغم من وجود أفراد وأسر تريد الاطمئنان على صحتها ومعرفة إذا كانوا مصابين أم لا، مشيرا إلى إتاحة تحليل كورونا بالمعامل يخفف الضغط عن وزارة الصحة كما يحقق رغبة المواطنين في الاطمئنان على صحتهم.





وأشار النائب إلى أن هذا الإجراء متبع في الدول الأوروبية، على أن يكون التحليل للقادرين فقط نظرا لارتفاع تكلفته كما أنه اختياريا للاطمئنان "للي معاه فلوس وعايز يطمن".



