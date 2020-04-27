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برلمان

لتخفيف العبء على وزارة الصحة.. مقترح برلماني لإتاحة تحليل فيروس كورونا بالمعامل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد أيمن
تقدم النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، باقتراح لوزارة الصحة بإتاحة تحليل فيروس كورونا (PCR) بالمعامل الخاصة بدلا من اقتصاره على الوازرة فقط، على أن يتم وضع ضوابط من قبل الوزارة لمنع الاستغلال والتلاعب من قبل المعامل.

وأوضح الشيخ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تحليل فيروس كورونا في مصر يقتصر على المصابين والمخالطين لهم فقط، على الرغم من وجود أفراد وأسر تريد الاطمئنان على صحتها ومعرفة إذا كانوا مصابين أم لا، مشيرا إلى إتاحة تحليل كورونا بالمعامل يخفف الضغط عن وزارة الصحة كما يحقق رغبة المواطنين في الاطمئنان على صحتهم.

وأشار النائب إلى أن هذا الإجراء متبع في الدول الأوروبية، على أن يكون التحليل للقادرين فقط نظرا لارتفاع تكلفته كما أنه اختياريا للاطمئنان "للي معاه فلوس وعايز يطمن".

وشدد على ضرورة وضع ضوابط على هذا التحليل، من خلال إتاحته في المعامل المعتمدة فقط ويكون تحت إشراف وزارة الصحة، كما يتم تحديد أسعاره من قبل الوزارة، منعا للتلاعب والمغالاة من قبل بعض المعامل.
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