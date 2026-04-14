ضبط رنجة مجهولة المصدر وعبوات منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مشتركة بين الطب البيطري والتموين، وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، اليوم من ضبط 40 كيلوجرام أسماك مدخنة (رنجة) مجهولة المصدر فضلاً عن ضبط 92 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ والدكتور إيهاب شكرى وكيل وزارة الطب البيطرى بكفر الشيخ والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمحاسب رجب نايل رئيس الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.

وأشرف على هذه الحملة الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر والدكتور صبحى عمار، مدير إدارة المجازر بكفر الشيخ والدكتور محمد المهدي، مدير إدارة بيلا البيطرية، والسعيد الجوهري، مدير إدارة تموين بيلا.

وضمت الحملة كلاً من: الدكتور رامى سلامة، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر والتفتيش بإدارة بيلا البيطرية والمحاسب محمد البدراوى والدكتور عادل داود جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ واليصابات مهاود، رئيس مكتب تموين بندر بيلا.