بصور المشاهير.. تزيين مركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ| شاهد

تفقدت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، أعمال تزيين وتجميل سور مركز التنمية الشبابية ببيلا، وذلك في إطار جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وتضمنت أعمال التجميل تنفيذ جداريات فنية مميزة تحمل صورًا لعدد من الشخصيات البارزة التي تركت بصمات واضحة في المجتمع المصري عامة، ومدينة بيلا خاصة، من بينهم الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، واللاعب الدولي حسام غالي، وشهيد الواجب البطل عمر معاني، والشيخ الراحل أبو العينين شعيشع نقيب قراء القرآن الكريم، والملحن الكبير الراحل محمد الموجي، واللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت.

وأكدت رئيس المدينة أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة متكاملة لتحسين الصورة البصرية وإضفاء طابع جمالي مميز، مشيرة إلى ضرورة التزام الرسومات واللوحات الفنية بمعايير الهوية البصرية لمدينة بيلا، بما يعكس مكانتها وتاريخها، ويعزز من روح الانتماء لدى المواطنين.