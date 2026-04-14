لا تهاون مع المخالفين.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات| صور

قاد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمدينة كفرالشيخ، بهدف تيسير الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري، ونقل الباعة الجائلين إلى سوق ميت علوان الحضرية المطورة.

يأتي هذا ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق ورفع مستوى الخدمات وإنهاء ظاهرة الأسواق العشوائية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير الأمن، واللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن سوق ميت علوان المطورة يضم 81 باكية للخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم والملابس والأحذية والخردوات، وتم تسكين 48 بائعًا حتى الآن، ومستمرون فى تسكين الباعة الجائلين بالسوق مع تزويده بجميع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغيرها، بما يضمن توفير سوق حضري متكامل للبائعين والمترددين، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة للمواطنين من خلال إنشاء أسواق حضرية مطورة منظمة تسهم في تقديم خدمات أفضل لأهالينا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة إنشاء الأسواق الحضرية شملت مدينة كفرالشيخ بسوقها المطور بشارع صلاح سالم، وغرب كفرالشيخ بسوق محور صبري القاضي، وسوق مدينة سيدي سالم الحضري، وسوق دسوق الحضري الجديد، مع استمرار التوسع في إنشاء أسواق حضرية بمختلف المراكز والمدن.

وشدد محافظ كفر الشيخ ، على الالتزام بالقانون وعدم التعدي على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، مع الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين وحماية حقوق المواطنين، وحظر انتظار السيارات في غير الأماكن المخصصة، مع تكثيف الحملات اليومية وعدم التهاون في أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة، وتطوير منظومة الإنارة العامة، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل، بالتوازي مع أعمال الرصف والتمهيد وتركيب بلاط الإنترلوك بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا استمرار الحملات بشكل دوري لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في جميع مدن ومراكز المحافظة.