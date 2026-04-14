محافظ كفر الشيخ يطمئن على 3 فتيات تعرضن لحادث سير | صور

زار المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مستشفى كفرالشيخ العام، للاطمئنان على الحالة الصحية لثلاث فتيات تعرضن لحادث سير بمدينة كفر الشيخ، تتراوح أعمارهن بين 5 و16 و18 عامًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين عبدالرازق، مدير عام مستشفى كفرالشيخ العام.

واطمأن محافظ كفر الشيخ على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابات، وتراوحت الإصابات بين جروح وكدمات متفرقة بالجسم، فيما خضعت إحدى الفتيات لعملية بتر بالقدم اليمنى، موجّهًا بتقديم أوجه الدعم الطبي والنفسي لهن ولأسرهن، ومؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير أفضل سبل الرعاية حتى تمام التعافي.

وحرص محافظ كفرالشيخ على مواساة أسر المصابات، معربًا عن تمنياته لهن بالشفاء العاجل، ومؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تقف إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الصعب.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ الشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفى كفر الشيخ العام، مشيدًا بجهودهم المخلصة وسرعة التعامل مع الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.