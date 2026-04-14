ضبط 6 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس جمال عمار مدير المديرية وبالتنسيق مع حي المنتزه ثان، حملات تفتيشية موسعة استهدفت الأنشطة الغذائية بنطاق الحي.

وأسفرت الحملات عن ضبط مكان مخصص لتعبئة وتجهيز أجزاء وهياكل الدواجن، حيث تبين خلال التفتيش وجود كميات كبيرة غير مدون عليها أي بيانات، مع انبعاث روائح كريهة منها، بما يشير إلى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقد تم التحفظ على عدد ١٧٥ جوال بلاستيك معبأ بداخلها أجزاء وهياكل دواجن، بوزن ١٩ كجم للجوال الواحد، بإجمالي كمية بلغت ٥ طن و٧٥ كجم، وجميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد (٣٤) محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت ١٠ محاضر نقص وزن خبر لمخابز بلدية، و٤ محاضر عدم نظافة، و٤ محاضر عدم وجود لوحات بيانات، و ١١ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع بالإضافة الى محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات الرقابية اليومية بكافة أحياء المحافظة، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس سلامتهم.

كما وجه بضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة، حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المواطنين.