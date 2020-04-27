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أخبار العالم

بعد تعافي المصابين.. فريق مكافحة كورونا في الصين يغادر هوبي بأمر من الرئيس

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:21 م
ريق مكافحة كورونا
ريق مكافحة كورونا في الصين يغادر مقاطعة هوبي بأمر من الرئيس
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شيماء مصطفى
أمر الرئيس الصيني شي جين بينج، الفريق المسؤول عن محاربة فيروس كورونا "كوفيد 19" بمغادرة مقاطعة هوبي بعد تعافي جميع المصابين من الوباء وخروجهم من المستشفيات.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عاد المسؤولون الحكوميون، برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني، إلى العاصمة بكين، اليوم الاثنين بعد محاربة تفشي الفيروس وعدم تسجيل أية إصابات.

وقال مسؤولو الصحة أمس إن مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، لم يبق فيها أي مصابين بالوباء في مستشفياتها، وذلك عقب تعافيهم وشفائهم.

لكن البلاد لا تزال في حالة تأهب لموجة ثانية محتملة من الوباء، مع تشديد بكين إجراءات الإغلاق على بعض المدن التي تكافح فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام صينية، أنه تم إرسال "المجموعة الإرشادية المركزية" الصينية، بقيادة نائب رئيس الوزراء سون تشونلان، إلى مقاطعة هوبي في أواخر يناير للإشراف على جهود مكافحة فيروس كورونا.

واليوم سمح الرئيس الصيني، الفريق بمغادرة ووهان بعد أن تم تخفيف حالة الطوارئ في هوبى من "القصوى" إلى "العادية"، وذلك عقب تعافي مرضى كورونا وعدم تسجيل أية إصابات جديدة.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت اليوم الإثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعدم تسجيل أي وفيات. 

وقالت السلطات الصينية إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى  82830 والوفيات 4633. 
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