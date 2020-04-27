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رياضة

مجدى عبدالغني يهاجم اللجنة الخماسية للجبلاية: ماشيين بتعليمات.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:27 م
مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني
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يسرى غازى
شن مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين هجوما ضاريا على اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني واصفا إياها بأنها تسير وفقا للتعليمات..

قال البلدوزر عبر تصريحات تليفزيونية.. اللجنة الخماسية المؤقتة للحبلاية ليس لديها خبرة وحنكة التعامل مع عناصر المنظومة الرياضية وتسير وفقا للتعليمات المجردة.

أضاف.. لن تستطيع اللجنة الخماسية المؤقتة أن تلم بكل شيء فى المنظومة الرياضية وليست ناجحة فى التعامل مع مسئولى الأندية وعناصر لعبة كرة القدم من النواحي الإدارية وخلافه.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة المنتخب يكون لديه المرونة والخبرة فى التعامل مع مسئولى الأندية بـ الجمعية العمومية نظرا للخبرات التى يتمتع بها طوال مسيرته فى عالم الساحرة المستديرة.


كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مسؤولي أندية الدورى الممتاز ضرورة تقديم تعهد كتابي من أجل استكمال المسابقة المحلية خلال شهر يونيو المقبل.

قال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن مسؤولي الاتحاد جرت مشاورات مع الأندية من أجل تقديم تعهد كتابي بشأن تعقيم الملاعب واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد من أجل استئناف بطولة الدورى الممتاز.

لفت إلى أن التعهد الكتابي يشمل تعقيم الملاعب المنتظر أن تستضيف مباريات الدورى المحلى فى القاهرة للحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الرياضية.

وتتجه النية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم بعودة مسابقة الدوري بعد عيد الفطر المبارك من خلال استئناف التدريبات لكل الأندية لمدة شهر قبل استكمال باقي مسابقة بطولة الدوري.

وظهرت بعض التسريبات في الساعات الماضية حول استئناف بطولة الدوري خلال شهر يونيو المقبل بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب فيروس كورونا.


ولم يعلن الاتحاد المصري عن موقفه بشكل نهائي حتى الآن وفضل الانتظار لحين وصول تأكيدات لديه من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يجرى تواصل بين مسؤولي اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع وزارة الشباب والرياضة للتعرف على رؤية مجلس الوزراء ووزارة الصحة حول إمكانية استئناف بطولة الدورى الممتاز خلال الفترة القادمة.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.


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