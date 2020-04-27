مجدى عبدالغني يهاجم اللجنة الخماسية للجبلاية: ماشيين بتعليمات.. فيديو

أضاف.. لن تستطيع اللجنة الخماسية المؤقتة أن تلم بكل شيء فى المنظومة الرياضية وليست ناجحة فى التعامل مع مسئولى الأندية وعناصر لعبة كرة القدم من النواحي الإدارية وخلافه.