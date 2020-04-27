الرئيس الروسي يعين سفيرا جديدا في مصر

أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر تعيين سفير جديد لروسيا لدى مصر.

ونقلت الوكالة عن بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية، قولها إن بوتين عين سفيرا جديدا لدى مصر يدعى جيورجي بوريسينكو.

كانت سفتيلانا سوبوفا ترأست مهام القائم بأعمال السفارة الروسية بالقاهرة، عقب وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو في 2019.

في سياق آخر، أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 87147 وهو ما يزيد على عدد الإصابات المسجلة في الصين.





وأعلنت روسيا امس، الأحد، تسجيل 6361 إصابة جديدة و66 حالة وفاة بالفيروس المستجد.





وأفادت هيئة حماية المستهلك الروسية، امس الأحد، بأنها أجرت 156 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث وصلت الحصيلة إلى 2,8 مليون فحص.