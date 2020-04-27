إلكترونيًا.. جامعة أسيوط تناقش ملامح استكمال العام الجامعي وإجراء امتحانات نهاية العام

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على التزام الجامعة بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن شكل استكمال العام الجامعي الجاري 2019 /2020 وخطة إجراء امتحانات نهاية العام مع التشديد على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب كأولوية قصوى وتقديم كافة التيسيرات لأبناء الجامعة من الطلاب التي تكفل أدائهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني على نحو ملائم للظروف الاستثنائية التي تمر بمصر والعالم بأسره فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد





وطمأن رئيس جامعة أسيوط أبنائه الطلاب إلى حرص إدارة الجامعة على توجيه الكليات بتطبيق كافة القواعد التي تصب في مصلحة الطالب وفى صالح مستقبله مع التيسير على الطلاب والتواصل معهم والإجابة على استفساراتهم .





جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة عن جلسته الدورية لشهر مارس والذي شهد حضور نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء الكليات النظرية والعملية بالجامعة.





وقال رئيس الجامعة أن أجندة مجلس الجامعة مدرج بها عددًا من الموضوعات الإدارية لتسيير العمل بمختلف قطاعات وكليات الجامعة ولكن الجلسة وضعت على رأس أولوياتها متابعة سير العملية التعليمية الجاري تقديمها إلكترونيًا للطلاب على مختلف مواقع الكليات وقنواتها على اليوتيوب والممتدة في نهاية شهر أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن الجلسة تضمنت عرض تفصيليًا قدمه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن القواعد الحاكمة والمنظمة للعملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني والآليات المقترحة لانعقاد امتحانات نهاية العام وذلك لمناقشته مع عمداء الكليات ووضع تصور نهائي متفق عليه فى هذا الشأن.





وعن تفاصيل العرض الذي قدمه أوضح الدكتور شحاتة غريب أن العرض تضمن 6 محاور تتعلق بالتدريس ، سنوات النقل، والسنوات النهائية ، وموقف الطلاب الوافدين ، ومواقف ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب محور يتطرق لبعض الأحكام العام المتعلقة بالعملية التعليمية والامتحانات.





وكشف الدكتور شحاتة غريب أن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها في الجلسة تشمل احتساب كافة المحاضرات الإلكترونية التي تم تقديمها للطلاب ضمن الساعات المعتمدة التى درسها ، وكذلك إلغاء كافة الامتحانات التحريرية والشفوية فى سنوات النقل واستعباد درجات الفصل الثاني من المجموع الكلى التراكمي ويقتصر تقييم الطالب على كونه ناجح أو راسب فقط ، مشيرًا إلى بعض الكليات اختارت أداء طلابهم الامتحانات إلكترونيًا وهى كليات الطب البشرى والصيدلة ، والطب البيطري والحسابات والمعلومات والتجارة والتمريض والتربية والعلوم وبرنامج الترجمة بكلية الآداب، على أن يكون الامتحان الالكتروني مرتبط بنسبة 75% في الجزء الذي تم تدريبه في منتصف مارس فى الكليات السابق ذكرها ما عدا كلية الطب البشرى نظام حديث وكلية التمريض واللاتي تتولى الكلية الإعلان عن القواعد الخاصة بهما ، مع أن تتولى كل كلية إعلان جداول الامتحانات فى موعد أقصاه 7 مايو وأن تبدأ الامتحانات 31مايو 2020 .





ولا يقل زمن الامتحان عن ساعة ، مع التوجيه أن يظل الامتحان متاحًا إلكترونيًا ثلاث أيام على الأقل على الموقع الإلكترونى.





أما فيما يخص الكليات التي اختارت المقال البحثي كبديل لامتحانات فشملت كليات الحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية ، والتربية النوعية ، والفنون الجميلة والهندسة والعلوم ودراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر والتربية الرياضية والزراعة وطب الأسنان والتربية والتربية للطفولة المبكرة ، وعن القواعد المنظمة للمقال البحثي أوضح الدكتور شحاتة غريب إلى أنه من المقرر ان تتولى إدارة الكلية مع رئيس القسم تحديد الموضوعات التي يتم الاختيار منها وذلك في موعد أقصاه 7 مايو وتخصص الفترة من 31 مايو إلى 15 يوليو كفترة مخصصة لتسليم الأبحاث ويتم تقييمه عن طريق القبول أو الرفض دون درجات ويعتبر البحث غير مقبول إذا تجاوز نسبة الاقتباس به عن 60 % .





وفيما يخص امتحانات السنوات النهائية فأشار الدكتور شحاتة غريب أنها من المقرر إجرائها فى كافة الكليات بعد انتهاء قرار تعطيل الدراسة والتي تشمل السنوات النهائية في كافة الكليات النظرية والعملية وكذلك الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة بكلية الطب والفرق الثالثة والزراعة بطب الأسنان في حالة نص اللائحة على وجود مقررات ممتدة من السنة الثالثة إلى الرابعة ، مع إلزام الكليات تقديم نماذج استرشادية للأسئلة وأن يرتكز 75% منها على الجزء الذي تم تدريسه قبل منصف مارس مع التزام الكليات بإعلان النتيجة فى موعد أقصاه أسبوع بعد انتهاء امتحانات السنوات النهائية .



