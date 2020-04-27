تفاصيل اختلاف علي جمعة مع زاهي حواس على وجه أبو الهول وسيدنا إدريس

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ن أحد العلماء في كتاب له في العلم والدين تحدث عن أن وجه أبو الهول هو سيدنا إدريس -عليه السلام-، منوهًا بأن

الأثريين يذهبون إلى أن أبو الهول موجود قبل الأهرامات، وأن

ليس هو «خوفو أو خفرع أو منقرع»، وابتدعوا فيه ذلك لأن كان الفراعنة يصورون مقدساتهم في صورة طائر أو حيوان، ولكن هناك صورة في صورة إنسان، وهو ما يتناسب مع كلمة المعلم الأول وهرمس الهرامسة وحكيم الحكماء لأن النبى الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- علم البشرية أشياء من أجل الدخول للحضارة.