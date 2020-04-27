AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية: لا سيطرة على كورونا بدون لقاح

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:38 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية إنه أكد مرارا وتكرارا منذ بداية تفشي فيروس كوروانا على أن العامل الأكثر أهمية في المعركة ضد كورونا هو التضامن ضد "كوفيد 19". مشيرا إلى أن إطلاق برنامج  "Access to COVID-19 Tools Accelerator" كان دليلا قويا على هذا التضامن.

وأضاف في مؤتمره الصحفي اليومي أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن امتنانها العميق للعديد من قادة وشركاء العالم الذين اجتمعوا لضمان عن ترك أي شخص بدون اللقاحات المنقذة للحياة أو التشخيصات أو العلاجات، وتتطلع إلى المزيد من البلدان وأصحاب المصلحة الذين يدعمون هذا التعاون العالمي.

وتابع:"نأمل أن يساعدنا هذا التضامن قريبا على فهم العلاجات الأكثر أمنا وفعالية لعلاج المرضى، ولكن في النهية سنحتاج إلى لقاح للسيطرة على هذا الفيروس".

وواصل:"يذكرنا النجاح في تطوير عقاقير ولقاحات فعالية ضد إيبولا بالقيمة الهائلة لهذه الأدوات، والقوة الهائلة للمواطنين والتعاون الدولي لتطويرها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمل لا يزال موجودا.. لقاحات محتملة لعلاج فيروس كورونا

بشرة خير.. الصحة العالمية تعلن بدء أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا

مفاجأة سارة .. 4 علاجات محتملة لفيروس كورونا

محاولات عدة والمحصلة صفر.. هل ينجح علاج كورونا الأمريكي الجديد ؟

وباء كورونا لم يشهد العالم مثله.. الصحة العالمية تحذر الدول من هذا الأمر

تاس: الصحة العالمية تدرج 9 لقاحات روسية لعلاج كورونا في قائمة اللقاحات الواعدة

ترشيحاتنا

بدافع التسلية.. مراهقة تجبر كلبا على شرب الكحول.. والشرطة تلقي القبض عليها

15 نصيحة لـ حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال

الرئيس الروسي يعين سفيرا جديدا في مصر

منها رسالتان إلى بشار الأسد .. مراسلات زعيم كوريا الشمالية تكشف لغز اختفائه

محافظ الشرقية: عزل 232 أسرة تضم 960 مواطنا خالطوا مصابي كورونا

منها التمر الهندي.. الصحة تحذر من عادات غذائية خلال شهر رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تسمم الآلاف في إيران .. 17 كارثة صحية يسببها شرب الكحول الإيثيلي

أول من ابتدعوا الزينة .. الفاطميون دفعتهم السياسة للمبالغة فى احتفالات شهر رمضان

ابدأ بالشوربة ولا تأكل الوجبة كاملة.. أفضل طريقة لتناول الإفطار في رمضان