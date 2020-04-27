الصحة العالمية: لا سيطرة على كورونا بدون لقاح

قال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية إنه أكد مرارا وتكرارا منذ بداية تفشي فيروس كوروانا على أن العامل الأكثر أهمية في المعركة ضد كورونا هو التضامن ضد "كوفيد 19". مشيرا إلى أن إطلاق برنامج "Access to COVID-19 Tools Accelerator" كان دليلا قويا على هذا التضامن.





وأضاف في مؤتمره الصحفي اليومي أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن امتنانها العميق للعديد من قادة وشركاء العالم الذين اجتمعوا لضمان عن ترك أي شخص بدون اللقاحات المنقذة للحياة أو التشخيصات أو العلاجات، وتتطلع إلى المزيد من البلدان وأصحاب المصلحة الذين يدعمون هذا التعاون العالمي.





وتابع:"نأمل أن يساعدنا هذا التضامن قريبا على فهم العلاجات الأكثر أمنا وفعالية لعلاج المرضى، ولكن في النهية سنحتاج إلى لقاح للسيطرة على هذا الفيروس".





وواصل:"يذكرنا النجاح في تطوير عقاقير ولقاحات فعالية ضد إيبولا بالقيمة الهائلة لهذه الأدوات، والقوة الهائلة للمواطنين والتعاون الدولي لتطويرها".



