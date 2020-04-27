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أخبار العالم

بداية من الجمعة.. تركيا تغلق 31 مدينة لمدة 3 أيام بسبب كورونا

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:58 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، فرض حالة الإغلاق في 31 مدينة لمدة 3 أيام بدأ من يوم الجمعة المقبل في إطار الحد من انتشار كورونا.

وأضاف أردوغان، أن تطبيق تقييد الحركة في عطلة نهاية الأسبوع سيستمر إلى ما بعد عيد الفطر.

وكانت وزارة الصحة التركية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 99 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 2805. 

ويخضع ما يقرب من 75% من السكان في تركيا، التي تحتل المرتبة السابعة عالميًا لأكبر عدد من حالات كورونا، حاليًا لحظر تجول لمدة 4 أيام ينتهي عند منتصف ليل 26 أبريل.
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