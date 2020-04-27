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أخبار العالم

الولايات المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا لدواع إنسانية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى الوقف الفوري لما وصفته بالأعمال العدائية في ليبيا لدواعٍ إنسانية.

وقالت السفارة الأمريكية بليبيا في بيان، "تأسف الولايات المتحدة الأمريكية لاقتراح قائد القوات المسلحة العربية الليبية حفتر بأن التغييرات في الهيكل السياسي في ليبيا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب، وتكرّر الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية.

وأضافت "ترحّب السفارة بأي فرصة لإشراك القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد".

وتابعت "وفي ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال شهر رمضان المبارك وباء فيروس كورونا الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح، نحثّ القوات المسلحة العربية الليبية على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان وقف إفوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية ممّا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات 5 + 5 التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير في جنيف.

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