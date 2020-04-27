بـ بنطلون جلد لامع .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت المطربة الشعبية بوسي صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
ظهرت بوسي فى الصور بإطلالة عصرية وغير تقليدية، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود اللامع و اتسم التصميم بأنه فضفاض ونسقت معه سترة قطنية باللون الاسود أيضا مع جاكيت كاجوال باللون الفسفورى.
وانتعلت حذاء مسطح باللون الأسود، وأكملت بوسي إطلالتها بنظارة شمس كبيرة ذات إطار أسود وكانت متناسقة مع وجهها.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسى على خصلات شعرها المموج القصيرة المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعى.