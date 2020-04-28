نشأت الديهي: احترام نهر النيل من صميم حب الوطن.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن نهر النيل يمثل شرف مصر، ويمثل الأمل والعمل والعطاء وشريان الحياه، واحترام نهر النيل من صميم حب الوطن.





وأضاف "الديهي" خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم عبر فضائية ten "،، أن وزارة الري أعلنت عن رصد أعمال ردم في نهر النيل لأحد رجال الأعمال داخل إحدى الجزر النيلية بمركز أبو النمرس.





وقام مقدم برنامج بالورقة والقلم بمهاجمة النائب عصام إدريس عضو لجنة الإدارة المحلية، ونائب دائرة أبو النمرس والحوامدية؛ لتعديه على مياه النيل، قائلا: "نهر النيل اهم منك، وغير مقبول أن حامي القانون يخرق القانون.





وأشار الإعلامي نشأت الديهي انه على مجلس النواب تغليظ عقوبة التعدي على مياه النيل مؤكدا ان هناك من يظن أنه يمكن إعادة الزمن للخلف، ومخطي من يظن ان أيادي الدولة مرتعشة في التعامل مع التعديات.