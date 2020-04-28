عدد غزوات الرسول و أسماؤها بالترتيب

غزوات الرسول .. تعنى الغزوة في اللغة بأنها المعركة، ويُقال: غزوة بدر؛ أي: معركة بدر، ويُقال: غَزَوات الرّسول صلّى الله عليه وسلّم؛ أي: معاركه، ويُقال: غَزَا الشيءَ غَزْوًا؛ أي: أَراده وطلبَه، ويُقال: غَزَوْتُ فلانًا أغْزوهُ غَزْوًا، والغَزْوة تُطلَق على ما يُغْزى ويُطلَب.

معنى الغزوة اصطلاحًا: هي الجيش الذي يخرج من بلاده أو موطنه؛ قاصدًا قتال أهل الكفر ومواجهتهم، وقد كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قائدًا ومُشاركًا في العديد من الغزوات، أمّا المواجهة التي لا يكون فيها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-فيُطلَق عليها اسم السريّة.[



أول غزوة في الإسلام

أول غزوة في الإسلام تعدُّ غزوة ودان أوَّل غزوة غزاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تاريخ الإسلام، وقعت في وادي الفرع في الحجاز قرب منطقة يقال لها ودان تبعد عن المدينة المنورة 250 كم تقريبًا، وتسمَّى أيضًا غزوة الأبواء وهي أيضًا في وادي الفرع تبعد عن ودان ستة أميال فقط، خرج يومها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يريد عِيرًا تخص كفار قريش كي يضغط عليهم اقتصاديًا وتجاريًا ليستشعروا خطر المسلمين عليهم، لكنَّ المسلمين لم يجدوا عِيرَ قريش، بل وجدوا عيرًا لبني ضمرة فوادعهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وعقد معهم تحالفًا وعاد المسلمون إلى المدينة دون قتال، وسيتم ذكرُ كم عدد غزوات الرسول في الفقرة التالية.





عدد غزوات الرسول

خاض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبعًا وعشرين غزوةً كانت كلها بعد هجرته إلى المدينة المنورة في بداية تشكيل الدولة الإسلامية في المدينة، وبعد أن أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال ورد عدوان المشركين وأذن لهم بمبادرة العدو بالقتال حتى ينتشر دين الله تعالى دون عقبات، قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ}.





وبدأت غزوات الرسول -صلى الله عليه وسلم- بغزوة الأبواء وانتهت بغزوة تبوك التي توفي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بعدها بسنتين تقريبًا.

غزوات الرسول بالترتيب

غزوة الأبواء: وتسمَّى غزوة ودان أيضًا، وهي أولى غزوات الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقعت في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة.

غزوة بواط: وقعت في شهر ربيع الأوَّل في السنة الثانية للهجرة.

غزوة سفوان: وقعت في شهر ربيع الأوَّل أيضًا في السنة الثانية من الهجرة.

غزوة العشيرة: وقعت في شهر جمادى الأولى في السنة الثانية من الهجرة.

غزوة بدر: وقعت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة.

غزوة الكدر: أو غزوة بني سليم وقعت في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة بعد غزوة بدر الكبرى رجع فيها المسلمون دون قتال.

غزوة بني قينقاع: وقعت في شوالٍ من السنة الثانية للهجرة، حيث حاصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهود بني قينقاع وأجلاهم عن المدينة.

غزوة السويق: وقعت في شهر ذي الحجة في السنة الثانية للهجرة.

غزوة ذي أمرَّ: وقعت في شهر محرم من السنة الثالثة للهجرة، غزا فيها رسول الله نجدًا يريد قبيلة غطفان لكنه رجع دون قتالٍ. غزوة الفرع من بحران: أو غزوة بحران خرج فيها المسلمون يريدون قريشًا لكنهم رجعوا دون قتال، حدثت في شهر ربيع الآخر من السنة الثالثة من الهجرة.

غزوة أحد: وقعت في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، تمكن فيها جيش المشركين من تحقيق نصر عسكري بعد أن حقق المسلمون نصرًا أوليًّا وذلك بسبب ترك بعض المسلمين لمواقعهم الدفاعية وانشغالهم بجمع الغنائم.

غزوة حمراء الأسد: وقعت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، كانت غايتها مطاردة المشركين بعد معركة أحد خوفًا من عودتهم إلى المدينة، ورفع الروح المعنوية للمسلمين.

غزوة بني النضير: وقعت أحداثها في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة بعد محاولة يهود بني النضير اغتيال الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

غزوة بدر الآخرة: أو غزوة بدر المَوعِد وقعت أحداثها في شعبان من السنة الرابعة للهجرة، خرج فيها المسلمون ينتظرون قريشًا قرب بدر فتخلف جيش المشركين عن القدوم، وعاد المسلمون دون قتال.

غزوة دومة الجندل: وقعت أحداثها في شهر ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة.

غزوة بني المصطلق: وقعت في شهر شعبان في السنة الخامسة من الهجرة.

غزوة الأحزاب: وقعت في شهر شوال في السنة الخامسة من الهجرة.

غزوة بني قريظة: وقعت في شهر ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة، بعد أن غدر يهود بني قريظة بالمسلمين، فحاصرهم المسلمون وأنهوا وجود اليهود في المدينة بهذه المعركة.

غزوة بني لحيان: وقعت في شهر جمادى الأولى في السنة السادسة من الهجرة.

غزوة الحديبية: وقعت في شهر ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة.

غزوة ذي قرد: وقعت في شهر محرم في السنة السابعة من الهجرة. غزوة خيبر: وقعت في شهر محرم في السنة السابعة من الهجرة.

غزوة ذات الرقاع: خرج فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتأديب الأعراب في صحراء نجد بعد أن وصله خبر أنَّهم يريدون غزو المدينة، وقعت في السنة السابعة من الهجرة.

غزوة فتح مكة: وقعت في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، دخل فيها جيش المسلمين مكة المكرمة فتحًا دون قتال.

غزوة حنين: وقعت في شهر شوال في السنة الثامنة من الهجرة.

غزوة الطائف: وقعت في شهر شوال في السنة الثامنة من الهجرة.

غزوة تبوك: وقعت في شهر رجب في السنة التاسعة من الهجرة، واجه فيها جيش المسلمين جيش الروم، لم يحدث فيها قتال لكنَّها حققت أهدافها العسكرية وأجبرت الروم على الانسحاب من مواقعهم للمسلمين، وتغيرت كثير من التحالفات نتيجة هذه المعركة.



