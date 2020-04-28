10 قرارات لمجلس جامعة دمياط

انعقد مجلس جامعة دمياط فى الجلسة رقم 139 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة.







واستهل الجلسة بتوجيه التهانى للشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان وأعياد المسيحيين وعيد تحرير سيناء وعيد العمال، كما قدم التهانى لجميع المنتسبين للجامعة بمناسبة دخول جامعة دمياط تصنيف مجلة تايمز، وكرر التهنئة بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية للطب البشرى بجامعة دمياط.





وانتقل رئيس الجامعه، لجدول الأعمال حيث اتخذ المجلس عدة قرارات ومن أهمها: تعويض المعارين بالفعل من الإداريين الموجودين خارج البلاد الممنوحين فرصة عام أخير بالإعارة لتوفيق أوضاعهم بقرار من مجلس الجامعة عاما آخر وأخيرًا ينتهى فى الأول من سبتمبر 2021، وذلك فى ضوء ما أصابهم من أضرار بسبب فيروس كورونا، دون الموافقة على منح أية موافقات على إعارات جديدة تطبيقًا لقرار مجلس الجامعة السابق و لحاجة العمل الماسة و قلة الموارد البشرية ولحسن سير العمل.





وجرى تعيين الدكتور أشرف طلعت عبد الصمد مستشارًا لرئيس الجامعة للطب الوقائى ومكافحة العدوى، مقدما الشكر لمن تقدموا بطلبات بالتبرع بجزء من مرتباتهم لصالح صندوق تحيا مصر للكوارث والأزمات سواء لمرة واحدة أو عدة مرات بالخصم من مرتباتهم.





وأشاد بحرص الجميع على الحفاظ على سرية أسماء المتبرعين وقيم التبرعات مقدما الشكر لمركز التقنية بالجامعة والذى ينظم جميع اجتماعات الجامعة إلكترونيًا عن بعد، ومنح العاملين بمركز التقنية مكافأة قدرها 500 جنيه لكل منهم و1200 جنيه للمهندس محمد عبد الله، ولمرة واحدة.





كما توجة بالشكر للعاملين بقطاع الشئون المالية بالجامعة الذين يحرصون كل الحرص على وصول المرتبات للمنتسبين للجامعة فى الموعد الاعتيادى، ومنح كل من محمد مجاهد ومحمد عزام مكافأة مالية قدرها 600 جنيه و لمرة واحدة.





و تمت الموافقة على منح 11 رسالة دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة،والموافقة على منح 20 رسالة ماجستير بكليات الجامعة المختلفة، وكذلك منح عدد من الألقاب العلمية على النحو التالي:





- منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بكلية التربية.

- منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم.

- منح اللقب العلمي لوظيفة مدرس بكلية الفنون التطبيقية.

- منح اللقب العلمي لوظيفة مدرس بكلية لآداب.



