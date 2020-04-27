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توك شو

بيقول أي كلام.. حسن شاكوش: أي حد ممكن يسخن حمو بيكا عليا.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:24 م
حسن شاكوش وحمو بيكا
حسن شاكوش وحمو بيكا
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هاني حسين
قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه يمتلك  اغاني تسببت في شهرته قبل العمل مع  مطرب المهرجانات حمو بيكا، مضيفا:" حمو بيكا طلب العمل معي وبدأنا في العمل سويا  وبدانا بمهرجان وداع يا دنيا وداع، ومفيش حد عمل التاني ".

وأضاف حسن شاكوش في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"أنا مش بشتغل مع حد وبشتغل لوحدي وشغلي مع حمو بيكا كان فترة وخلصت".

وتابع حسن شاكوش:"  حمو بيكا خرج في فيديوهات لمهاجمتي، وأي حد ممكن يسخن حمو بيكا وهو شخصية غلبانة".

وأكمل حسن شاكوش:"  حمو بيكا بيقول أي كلام بشكل تلقائي  وبشوف فيديوهاته بضحك".

وبرنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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