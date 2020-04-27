بيقول أي كلام.. حسن شاكوش: أي حد ممكن يسخن حمو بيكا عليا.. فيديو

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، إنه اغاني تسببت في شهرته قبل العمل مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، مضيفا:" حمو بيكا طلب العمل معي وبدأنا في العمل سويا وبدانا بمهرجان وداع يا دنيا وداع، و مفيش حد عمل التاني ". يمتلكمطربوبدأنادنيا





وأضاف حسن شاكوش في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :"أنا مش بشتغل مع حد وبشتغل لوحدي وشغلي مع حمو بيكا كان فترة وخلصت".





وتابع حسن شاكوش:" حمو بيكا خرج في فيديوهات لمهاجمتي، وأي حد ممكن يسخن حمو بيكا وهو شخصية غلبانة".





وأكمل حسن شاكوش:" حمو بيكا بيقول أي كلام بشكل تلقائي وبشوف فيديوهاته بضحك".





وبر نامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.