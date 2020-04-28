AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ساندي تفاجئ جمهورها بعد تعرضها لنزلة برد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:18 ص
ساندي
ساندي
Advertisements
مصطفى كرم

شاركت الفنانة ساندي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ساندى بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت ساندي على الصورة قائلة "الواحد بقي اخره يهرش ف شعره بعد الفطار هنموت كده  وحشتوني وكان عندي برد وحرارة في شفايفي مارضيتش أظهرلكم غير وانا كويسه".


يذكر أن ساندي احتفلت بصدور ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" الذي يضم ثماني أغان متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس.


وتعاونت ساندي خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس كليب ساندي الجديد.. ونصائح إسعاد يونس ومنى الشاذلي

ساندي تحتفل بألبومها الجديد «اتنين فى واحدة» بـ صدى البلد

ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور

ساندي: قدمت أعمالا قبل اتنين في واحدة لم يهتم أحد بها.. وهذه حقيقة اعتزالي

توقفت عن ارتداء الهوت شورت.. ساندي تتحدث عن أسرار جمالها

استجابة لرغبة الأطفال.. ساندي تزور مستشفى 57357

ترشيحاتنا

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور

8 قرارات مهمة لـ مجلس إدارة الأهلي .. تعرف عليها

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب أمينة خليل

للعلاج من كورونا.. حقن الرجال بالهرمونات الأنثوية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

بـ لون المستردة.. يسرا تتألق بفستان يكشف عن أنوثتها

بالشراشيب والترتر.. أروى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها