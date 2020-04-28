ساندي تفاجئ جمهورها بعد تعرضها لنزلة برد

شاركت الفنانة ساندي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت ساندى بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





وعلقت ساندي على الصورة قائلة "الواحد بقي اخره يهرش ف شعره بعد الفطار هنموت كده وحشتوني وكان عندي برد وحرارة في شفايفي مارضيتش أظهرلكم غير وانا كويسه".







يذكر أن ساندي احتفلت بصدور ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" الذي يضم ثماني أغان متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس.







وتعاونت ساندي خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.

